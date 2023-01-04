İYİ Partili Turhan Çömez'den Osman Çataklı iddiası

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın FETÖ firarisi olduğu iddia edilen kardeşi Osman Çataklı'nın nerede olduğunu açıkladı.

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CHP'li Özgür Özel'in ortaya attığı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi Osman Çataklı ile ilgili FETÖ bağı bulunduğu iddiasının yankıları sürüyor. Osman Çataklı'nın nerede olduğunu açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, "Osman Çataklı nerede? Kimse bu konuyla ilgili bir şey söylemedi daha. Osman Çataklı Fransa'da. Osman Çataklı'nın, Paris'in kuzeyinde bir küçük ilçede evi var." dedi.

Halk TV'de Kayda Geçsin programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi Osman Çataklı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Osman Çataklı'nın Fransa'da"

Osman Çataklı'nın Fransa'da olduğunu iddia eden Çömez, şu ifadeleri kullandı:

"Osman Çataklı nerede? Kimse bu konuyla ilgili bir şey söylemedi daha. Osman Çataklı Fransa'da. Osman Çataklı'nın, Paris'in kuzeyinde bir küçük ilçede evi var. Taahhüt işleri yapıyor, ev alım satım işleri yapıyor."

Çömez sözlerine, "Paris'te bir merkez var. Bu merkez büyük bir merkez ve burası aynı zamanda Afrika'da kurulmuş FETÖ okullarını koordine eden merkez. Fransızca konuşan ve Fransa'nın hakimiyetinde kalmış Mali'nin başkenti Bamako'da büyük devasa FETÖ okulları var. Bu okulların kurucusu Osman Çataklı" diyerek devam etti.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın "terör soruşturması" diye adlandırdığı, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli hakkında hazırlanan raporun savcılığa teslim edilmesini değerlendirirken İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşinin "FETÖ firarisi" olduğunu açıklamıştı.