BIST 5.623
DOLAR 18,74
EURO 19,92
ALTIN 1.120,09
HABER /  GÜNCEL

Nazilli’den acı haber! Patlamadan kendi imkanlarıyla böyle kurtulmuştu, genç kız hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Abone ol

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki 7 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bir restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili ihmaller zinciri araştırılmaya devam ederken, olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Cennet Yeldi (24), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anında klima motorunun olduğu pencereden son anda dışarı çıkmayı başaran ancak ağır yaralanan Cennet Yeldi, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında ölü sayısı 8’e yükseldi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçemizde yaşanan patlama sonrası vücudunda yanıklar oluşan ve tedavi amacıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cennet Yeldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da feci kaza! Askeri araç TIR'la çarpıştı 2 asker şehit oldu
Konya'da feci kaza! Askeri araç TIR'la çarpıştı 2 asker şehit oldu
İki kadının peşine takılıp, dehşeti yaşatmıştı! O taksicinin 63 suç kaydı çıktı
İki kadının peşine takılıp, dehşeti yaşatmıştı! O taksicinin 63 suç kaydı çıktı
Pınar Karşıyaka’da Braian Angola, kariyer rekorunu kırdı
Pınar Karşıyaka’da Braian Angola, kariyer rekorunu kırdı
Meral Akşener'den flaş açıklamalar Sinan Ateş için Emniyet ayağa kalkmalı
Meral Akşener'den flaş açıklamalar Sinan Ateş için Emniyet ayağa kalkmalı
Yeni Evim kampanyasının detayları belli oldu! 15 sene vade 0,69'dan başlayan faiz
Yeni Evim kampanyasının detayları belli oldu! 15 sene vade 0,69'dan başlayan faiz
Golü iptal edilen Antalyaspor harekete geçti! VAR kayıtları açıklansın
Golü iptal edilen Antalyaspor harekete geçti! VAR kayıtları açıklansın
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı sonuçları açıklandı
Denizli'de trajikomik ev sahibi kiracı kavgası! Kapısına dayandı bıçak çekti o anlar kamerada
Denizli'de trajikomik ev sahibi kiracı kavgası! Kapısına dayandı bıçak çekti o anlar kamerada
İmzayı atar atmaz evi kaptı! Ronaldo'nun kalacağı lüks malikane görüntülendi
İmzayı atar atmaz evi kaptı! Ronaldo'nun kalacağı lüks malikane görüntülendi
Ekrem İmamoğlu 13 Ocak'ta İmamoğlu görevden mi alınıyor? Mevlüt Uysal döneminde 5 terörist işe alındı!
Ekrem İmamoğlu 13 Ocak'ta İmamoğlu görevden mi alınıyor? Mevlüt Uysal döneminde 5 terörist işe alındı!
İYİ Partili Turhan Çömez'den Osman Çataklı iddiası
İYİ Partili Turhan Çömez'den Osman Çataklı iddiası
Barajın yüzde 82'si kurudu! Sadece 30 günlük suyu kaldı
Barajın yüzde 82'si kurudu! Sadece 30 günlük suyu kaldı