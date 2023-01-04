Konya'da feci kaza! Kahreden haber 2 asker şehit oldu

Son dakika gelen kahreden şehit haberi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Konya - Adana karayolunda askeri kamyonet yoğun sisin etkisi ile kaza yaptı. Kaza sonucu iki asker şehit oldu, iki asker ise yaralı. Şehitlerin ve yaralı askerlerin kimlikleri henüz belli değil.Abone ol
Konya - Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada; 1'i astsubay 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
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