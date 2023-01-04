Meral Akşener'den flaş açıklamalar Sinan Ateş için Emniyet ayağa kalkmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Akşener konuşmasına Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşinin açıklamasını okuyarak başladı ve "Emniyet Sinan Ateş için ayağa kalkmalı" dedi.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener açıklamasında "Sinan Ateş’e düzenlenen suikast, emniyet ve istihbarat birimlerini, ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Güvenlik güçlerimizin, bu önemli olayın acilen aydınlatılması için, ellerinden geleni yapacağına inanıyorum." dedi. Cumhuriyetimiz 100'ün yıl dönümüne ilişkin Akşener, "Çünkü bu yıl, çok kıymetli bir dönüm noktasındayız" ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasının satır başları şöyle:

Sinan Ateş için Emniyet ayağa kalkmalı

Ankara bir suikaste sahne oldu. Sinan Ateş'e düzenlenen suikast, Emniyet birimlerini ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Bu olayın acilen aydınlatılması için ellerinden geleceğini yapacağına inanıyorum.

Ailesinin bir özel talebi oldu. Soru önergesi, araştırma önergesi yapılmamasına dair Ayşe Ateş üzerinden bir talebi oldu. Bütün herkese duyurmakla mükellefim bunu. Allah yeniden hepsine sabır versin.

Ocağımızı saran, aklımızı yoran dertlerimize derman aradığımız bir yılı geride bıraktık. Bazen bir mazluma uzanan yardım eliyle duygulandık.

Türkiye'yi bu girdaptan çekip çıkaracağız

Türkiye'yi içine çeken bu girdaptan çekip çıkaracağız. Bu sene o sene. Kimsenin şüphesi olmasın. 2023 yılıyla birlikte Türkiye kurucu değerlerine yeniden kavuşacak. Emin olun çok az kaldı.

Hiçbir öngörüsü olmayan, hiçbir sözünün arkasında durmayan sayın Erdoğan alışıla gelen performansına kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce 2023 yılı için herkes enflasyonun yüzde 20'lerde olacağı şekilde aksiyon alsın demişti. Madem öyle yeni yılın ilk sabahında bize bu zamları kim yaptı. Ben cevap vereyim. Bu zamları sen yaptın sayın Erdoğan. Bir de çıkmışsın utanmadan 'bizim sırtımızda küfe var' diyorsun. Hadi ordan be. O küfede 5'li çeteleriniz var. doymak bilmeyen arsız yandaşlarınız var. O küfede Katar'a gitmek için kullandığınız lüks uçaklarınız var. O küfede bitmeyen yolsuzluklar arsızlıklar var.

Asgari ücret arayacak

Asgari ücret açlık sınırının biraz üzerinde. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik yalanı gün gibi ortaya çıkacak. Yeni ücretler yakın zamanda eriyip gidecek.

Ne Nebati'nin boş sözleriyle ne de Erdoğan'ın sözleriyle düşüremezsiniz. Enflasyonu düşürmek için ekonomide güveni, istikrarı sağlamak gerekir. Enflasyonu düşürmek için kurumsal aklı ve hafızayı devreye sokmak gerekir. Enflasyonu düşürmek için kurumları bağımsız hale getirmek gerekir. Enflasyonu düşürmek için ucube sistemi değiştirmek gerekir.

Erdoğan gideceğini anlayınca her gün biraz daha sözümüzü dinlemeye başladı. EYT bunun göstergesidir. Bizi biraz daha dinlemelerini bekliyoruz. Alsınlar kullansınlar yeter ki millete faydaları olsun. Haklarını söke söke alan EYT'li kardeşlerimi kutluyorum. Düzenleme milletimize hayırlı olsun. Ama unutmayın ki siz tek adam ve ucube sisteme diz çöktürdünüz. Sandık korkusu işte böyle bir şeydir. Siz bugüne kadar birleştiniz ve mücadele ettiniz hakkınızı aldınız. Topluma tüm haksızlığa uğrayan kesimlerin örnek alması gereken bir mücadele ve elde edilen zaferdir. Biz de bu teklifin yasalaşması için mecliste her türlü gerekeni yapacağız.

Asıl mücadele bundan sonra başlayacak

Asgari ücret adı üzerinde asgari ücret ise o zaman nasıl oluyor da emekli maaşları asgari ücretin altında oluyor. Bunu milyonlarca emekli soruyor. Emeklileri daha fazla yokluğa mahkum etmeyin. Emeklilerin dertlerini milletin evine taşıyoruz.

Sayın Erdoğan yakın çevrende asgari ücretle geçinen biri var mı? Ya da emekli maaşıyla geçinen bir allahın kulu var mı? En son ne zaman pazara çıktın? En son ne zaman bir vatandaşın sofrasında kurgusuz şekilde oturdun. Sayın Erdoğan sen bu milletin sözlerini duymazdan geldin. Son düzlükte çırpınsan bile nafile. Hayırlısıyla yakında seni de emekli edeceğiz inşallah. En azından emekli olmadan bir güzellik yap emekli ücretini asgari ücret seviyesine çıkar. Sen yapmazsan iktidara geldiğimizde biz yapacağız.

2022, 2021'i arattı. Bu iktidar olduğu sürece her geçen seneyi aramaya devam edeceğiz. Hiçbir sorunu çözemediler. Biliyorsunuz bay kriz yıllardır dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine adım adım yaklaşıyoruz diyor. Ben buna inanmıyorum. Buna inanan var mı? 2022 yılına enflasyonu düşürme sözüyle başladılar. Ama yılı tarihin en yüksek üçüncü enflasyonuyla tamamladılar. Olağanüstü büyüme gerçekleşecekti ne oldu? Hiçbiri olmadı. Öyle büyük bir tahribata yol açtılar ki orta sınıfı yok ettiler.

Hayaller İMF'ye borç vermekti gerçekler Katara para dilenmekten öteye gidemedi. Bu kadar beceriksiz liyakatsiz yönetim hayaldi ama malesef Ak Partiyle gerçek oldu. Bu yüzden de ülkeyi yönetmek yerine algıyı yönetmeyi seçtiler. Demokrasi yerine otoriteyi seçtiler. 2022'de baskılarla yasaklarla, sansürlerle geçti. Düşünenin hain olduğu, itiraz edenin terörist olduğu, Ekrem olmanın düpedüz suç olduğu bir düzen kurdular. Ama diğer yandan en çok onlar demokrasi demeye başladılar. Ama koltuğa tapan nefislerini törpüleyemediler. Millet iradesi dediler, millet iradesini çiğnediler. Ama çiğnedikleri millet iradesinin altında çekip gidecekler. Geldikleri gibi gidecekler.

Eğer medya iktidar tarafından kontrol altına alınmışsa o ülkede demokrasiden söz edilemez. Eğer ülkenin belediye başkanına sırf birileri istedi diye komplo düzenleniyorsa o sistem otokratik bir sistemdir. Biz 2017'den beri Türkiye'yi ötekileştiren ucube sisteme hayır diyoruz. Haklı çıktık keşke haklı çıkmasaydık. Kuvvetin kaynağının milletten alınıp tek bir kişiye verilmesine hayır diyoruz. Güdümlü demokrasiye hayır diyoruz. Eğer sendikaların, meslek örgütlerinin, vatandaşların hakları gasp ediliyorsa biz dur diyeceğiz. Eleştiriler ihanet olarak yaftalanıyorsa biz dur diyeceğiz.

Eğer kadınların ölümü durdurulamıyorsa, sapkınları memnun etmek için İstanbul Sözleşmesinden çıkılıyorsa biz dur diyeceğiz. Eğer bil belediye başkanını sandıkta yenemeyeceklerini anladıklarında kumpas kuruyorlarsa biz nu kumpasa dur diyeceğiz.