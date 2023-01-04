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Hulusi Akar'dan önemli 'Suriye' açıklaması: Ortak devriyeler gerçekleştirilebilir

Hulusi Akar'dan önemli 'Suriye' açıklaması: Ortak devriyeler gerçekleştirilebilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Suriye ile görüşmelerin devam edeceğini belirtirken bir diğer sözünde de "Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriyeler geliştirilebilir" ifadesini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, Türkiye, Rusya ve Suriye'nin geçtiğimiz günlerde Moskova'da gerçekleştirdiği ortak görüşmeye değindi.

Bakan Akar, "Moskova'da yapılan görüşmede tutumumuz ülkemizin milletimizin savunması. Kararlılığımızı muhataplarımıza ifade ettik." diye konuştu.

Akar, “Terörle mücadele konusunda bugüne kadar neler yaptığımızı biliyorsunuz. Kararlı olduğumuzu ifade ettik." dedi.

"Suriye ile görüşmeler devam edecek"

Akar, görüşmeye ilişkin sözlerinin devamında, "İster Türkiye ister Suriye'deki kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değil. Gerçek dışı haberlere itibar edip farklı tutumlara girmemeliler. Görüşmelerimizin devamı olacak. Umudumuz sürecin makul mantıklı şekilde devam etmesi" dedi.

Akar, "Son derece bilgili, bilinçli ve çok net bir politika izliyoruz. Bunun da bilinmesi lazım. Tüm egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim tek gayemiz ülkemizin savunması, tacizde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek” ifadelerini kullandı.

Rusya ile ortak devriye

Akar, "Rusya ile yaptığımız ortak devriyeler Suriye'nin kuzeyine geliştirilebilir" ifadesini kullandı.

İkinci temas ne zaman?

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şam ile ikinci bir temasa ilişkin geçtiğimiz gün konuşmuştu. Çavuşoğlu, Suriye ile yeni bir görüşme yapılabileceğini ifade etmişti. Çavuşoğlu, olası görüşmeye ilişkin "Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede olabilir" demişti.

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