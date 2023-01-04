Hızlı trene bir yılda 6. zam da geldi! Yüzde 15 bilet fiyatı arttı

TCDD, Yüksek Hızlı Tren biletlerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yaptı. Zamla birlikte İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 215 TL’den 248 TL’ye çıktı.

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Yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatları, yeni yılda yaklaşık yüzde 15 zamlandı.

Yapılan zam ile birlikte Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 120 TL’den 141 TL’ye, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 95 TL’den 110 TL’ye, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 140 TL’den 161 TL’ye çıktı. Ankara-Konya biletleri ise 95TL'ten 112 TL’ye çıktı. İzmit-İstanbul arası tren bilet fiyatı 51 TL'den 59 TL'ye, İzmit-Ankara arası bilet fiyatı 200 TL'den 230 TL'ye yükseldi. İstanbul-Konya arası biletler de 337 liraya çıktı.

2022 içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından YHT biletlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10, nisanda yüzde 15, haziranda yüzde 30, eylülde ise yüzde 10 oranında zam yapılmıştı.

Yüzde 15'lik zam, 1 yılda 6. zam oldu.