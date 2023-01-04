Erdoğan duyurdu! Memur ve emekliye yüzde 30 zam en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu. Erdoğan, asgari ücret desteğinin yükseldiğini de duyurdu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda memur ve emekliye büyük müjde verdi. Erdoğan dün yüzde 25 olarak açıklanan zam oranını yüzde 30'a yükselttiğini duyurdu. "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli zam oranını yüzde 30'a çıkartma imkanı sağladık. En düşük emekli maaşı tutarını 3 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Birileri masa etrafında köşe kapmaca oynasın"

-Biz eser ve hizmet siyaseti ile milletimizin gönlüne girdik. Birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi ve gayretimizi iki satır sosyal medya mesajı ile çalmaya kalksın, varsın birileri hayal aleminde yaşamaya, kendi halkına karşı kin kumaya devam etsin. Biz işimize bakacağız. Vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik tanımıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletimizle gerçekleştireceğiz.

"Son defa ve çok güçlü destek istiyorum"

-Yaptıklarımızda yetinmeyecek ötesinde eser ve hizmetleri arayacağız. Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü destek istiyoruz. Son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Bu seçimle ilgili söylüyorum. Start değil bu finish bu şekilde bunu başaracağız.

-Ankara-Sivas hızlı treninin eksiklerini tamamlıyoruz. Önemli bir yere geliyorum Gayrettepe Havalimanı, Halkalı Havalimanı, Bakırköy Kirazlı metro hatları ile Bursa Emek Şehir Hastanesi hafif raylı sistemi hazır hala getireceğimiz projeler arasında yer alıyor. Bayburt Gümüşhane Yozgat ve Çukurova havalimanlarını bitiyoruz.

Doğal gaz ve elektrik faturaları

-Geçtiğimiz yıl elektrikte yüzde 50, doğal gaz yüzde 75 devlet desteği sağladık elektrik ve doğal gaz faturalarının yarısını ve dörtte üçünü devletimiz üstlendi. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 85'e düşürdük.

Karadeniz gazı

-Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 51 gemi ve 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona geldik. Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin değeri 1 trilyon değeri bulan 710 milyar metreküpe yükselttik. Karadeniz gazının ilk fazını mart ayında devreye alıyoruz. Ülkemize 10,3 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çektik. 65 yeni organize sanayi bölgesi için yer tahsisi yapacağız.

-Ayder ve çevresindeki düzenlemeleri bitirerek bölgeyi yeni görünümüne kavuşturacağız. TOKİ'nin 138 bin konut inşasını yeni ihaleler ile artıracağız.

"Müjde vermek istiyorum"

-Orman köylülerimize müjde vermek istiyorum. Orman köylerimizde yaşayan ve ormanlarımızın gönüllü muhafızlığını yapan 7 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirmek için yeni destek programı hazırladık. ORKÖY ödemeleri için bu yıl 1,2 milyar lira tahsis ettik. Birim fiyatlarını yılın ilk 6 ayı için yüzde 50 artırıyoruz. 2023 yılında orman köylülerimize 10 milyar 500 milyon lira ödeme yapabileceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum.

-Et fiyatlarını dengede tutacak projelere ağırlık vereceğiz. İnşası tamamlanan barajlarımızdan elektrik üretimine başlayacağız. Tarım arazilerinin bereketini artıracağız. Tüketim yoğunluğu yüksek olan İstanbul gibi büyükşehirlerimiz başta olmak üzere kent tarımını sağlayacağız.

Asgari ücret desteği 400 lira oldu

-Özellikle küçük işletmelerimizin yükün altından kalkmasını temin etmek amacı ile asgari ücret desteğinin 400 lira yükselttiğimizi buradan çalışanlarımız ve iş verenlerimizde paylaşmak istiyorum.

Memur ve emekliye yüzde 30 zam

-Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonunda bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25 artışa gitmeyi kararlaştırdık. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha yukarı çıkarın formülleri bulmaları talimatı vermiştim. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli zam oranını yüzde 30'a çıkartma imkanı sağladık.

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu

-Böylece memurlarımıza ve emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum ayrıca en düşük emekli maaşı tutarını 3 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Yılın ikinci yarısında yeni artışlar yapılacağını hatırlatıyorum.

"Yunan tutuştu uslu durun sakin olun..."

-Biz şimdi kendi füzemize yapıyor muyuz? Bakın Yunan tutuştu. Yunan bunlar Atina'yı vuracak diyor siz sakin olun uslu durun bizim Atina ile işimiz yok bize dokunmayana biz dokunmayız. Karabağ'a niye gittik kardeşlerimizin imdadına yetiştik Libya'ya gittik kardeşlerimiz var. Kardeşlerimizin olduğu her yerde Türkiye var Türk var.