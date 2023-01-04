Erdoğan zamma zam yaptı! İşte 2023 yüzde 30 zamlı emekli, memur, hemşire, imam, doktor, polis, öğretmen maaşları!

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.39, memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün memur ve emekli zammının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Ancak hem parti tabanından hem de kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memur zammına bir zam daha yaparak zam oranını yüzde 30'a çıkardı. En düşük emekli maaşı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. İşte yüzde 30 zamlı memur ve emekli maaşları...