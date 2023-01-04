Erdoğan zamma zam yaptı! İşte 2023 yüzde 30 zamlı emekli, memur, hemşire, imam, doktor, polis, öğretmen maaşları!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün memur ve emekli maaşlarına Ocak ayı için yüzde 25 zam yapılacağını duyurmuştu. Gelen tepkiler sonrası Erdoğan bugün memur ve emekli zammını yüzde 30'a yükseltti. En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. İşte yüzde 30 zam sonrası emekli, öğretmen, imam, hemşire, polis maaşları kaç lira oldu? İşte kuruşu kuruşuna hesaplar...
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.39, memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün memur ve emekli zammının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Ancak hem parti tabanından hem de kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memur zammına bir zam daha yaparak zam oranını yüzde 30'a çıkardı. En düşük emekli maaşı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. İşte yüzde 30 zamlı memur ve emekli maaşları...
Memur ve emekliler için yüzde 30'luk zam sonrası maaşları tek tek hesapladık.. Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Ayrıca ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerinin maaşında 3600 ek gösterge nedeniyle ek bir artış olacak.
En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.
SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
En düşük memur maaşı
Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya