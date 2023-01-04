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Bir zincir market daha 419 temel ihtiyaç ürününde fiyat sabitledi

Bir zincir market daha 419 temel ihtiyaç ürününde fiyat sabitledi

Asgari ücret zammı sonrası bazı zincir marketlerin etiket değişimleri vatandaşın tepkisine neden olmuştu. Hal böyle olunca Türkiye'de faaliyet gösteren zincir marketlerden 'fiyat sabitleme' adımı geldi. Daha fazla zincir marketin bu adıma katılması halinde Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu enflasyona olumlu yönde katkı sağlayacağını söylüyor.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürü ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, 'Migros' da 419 temel ihtiyaç ürününde sabit fiyat uygulaması başlattı.

Bakan Mehmet Muş, 26 Aralık 2022'de Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Muş'un görüşmesinin ardından 'Şok' isimli market, ocak ayı boyunca 1000 üründe sabit fiyat uygulamasına geçti. 'Şok'un ardından 'Migros' da ocak ayı için sabit fiyat ve sürekli indirim kampanyası başlatıldığını açıkladı. Marketten yapılan açıklamada, 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulandığı bildirildi.

Diğer marketler de fiyat sabitlemesi yapar mı?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz aylarda bahsetmiştim. İngiltere'de 3 büyük zincir market birbirleriyle yarışırcasına yüzde 15 civarında indirimlerle yıl sonuna kadar fiyatları sabitleyeceklerini açıklamışlardı.

İlk hamleler geldi

Bende Türkiye'deki marketlerinde böyle bir uygulamaya geçmelerini söylemiştim. İlk hamleler geldi. 

Bu süreç asgari olarak 3 aylık olarak belirlenir ve diğer zincir marketlerinde İngiltere'de olduğu gibi indirim konusunda rekabet yarışına girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tüketiciler olarak bunu bekliyoruz.

Zincir marketlerin toplu halde gerçekleştirecekleri indirim uygulaması zincirleme olarak tedarikçilere ve üreticilere de ulaşacaktır. Böylelikle yüksek enflasyon baskısı altında bunalan vatandaş biraz nefes alabilecek.

Biz tüketiciler olarak bu uygulamanın genişletilerek yaygınlaşmasını bekliyoruz. Şimdi sıra diğer zincir marketlerde."

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