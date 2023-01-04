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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Seçimler erkene alınıyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Seçimler erkene alınıyor

Erken seçim olacak mı olmayacak mı tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama geldi. Erdoğan, Haziran 2023'te yapılacak seçimlerin erkene alınması durumu olduğunu söyledi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan erken seçim açıklaması geldi. AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi" sorusu üzerine seçimlerin erkene alınacağını duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bir tarih açıklamadım. Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz." dedi. 

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