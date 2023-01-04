Yüzde 30 zamdan sonra yeni emekli maaşım kaç para oldu tıkla hesapla

Dün açıklanan aralık ayı enflasyon oranının ardından emekli ve memur maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasında zam oranının yüzde 30'a çıkarılacağı müjdesini verdi. Peki, emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ile ilgili detaylar. Peki kim ne kadar zam alacak? İşte en kolay maaş hesaplama yöntemi...

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Emekli maaşını hesaplamak isteyenler internet üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasında, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." dedi. 4A emekli maaşı sorgulaması SGK üzerinden kolayca yapılabiliyor. 4B emekli maaş hesaplama işlemi ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte sorgulama ekranı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığınızı öğrenebiliyorsunuz.

Ne kadar emekli maaşı alabilirim?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok kritere göre hespalanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığınızı öğrenebiliyorsunuz. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." denildi.

SGK HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. KİMLİK NUMARANIZ İLE SORGULAMA YAPABİLİRSİNİZ

SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bağlantısına giderek giriş yaptıktan sonra TC Kimlik Numarası bilginizi girin. SSK Sicil Numarası bilginizi, baba adınızı, nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi girin. Ardından sorgulama butonuna tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Prim günü sayısı 3600'den az olan vatandaşların emekli aylık bilgisi görünmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne zaman emekli olurum robotunu kullanarak tablo ile net bir şekilde emekli olacağınız yaşı kolayca öğrenebilirsiniz.

Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve hizmete başlama tarihinizle ilgili alanlarını doldurun.

Maluliyetiniz var mı, erken yaşlanma var mı? kısımlarını evet ya da hayır olarak seçin. SSK prim ödeme gün sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, askerlik/sanatçı gün sayınız fiili gün sayınız, yurt dışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih, gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna bastıktan sonra karşınıza net bir tablo çıkacaktır.

4B emekli maaşı hesaplama

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.