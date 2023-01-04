TBMM Başkanı Şentop'tan Lozan açıklaması! 'Gizli maddeler' var iddialarına net cevap

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Lozan Antlaşması'nda gizli maddeler var" iddialarına ilişkin olarak, "Parlamentolarda oylanan uluslararası sözleşmelerde gizli bir hüküm olmaz. Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir? Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok" yanıtını verdi.

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TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Anlaşması’nda gizli madde olduğu iddialarına ilişkin, “Lozan Anlaşması süreli bir anlaşma değil. Çok taraflı bir anlaşma. Süre meselesi söz konusu değil. Gizli madde meselesi hukukçular tarafından tuhaf karşılanacak bir durum. Uluslararası bir anlaşma yapıldığı zaman o ülkelerin parlamentolarına gelir, burada onaylanır. Gizli olan bir hüküm nasıl onaylanacak, kim bakacak, değerlendirecek de onay verecek? Gizli bir hüküm olamaz” ifadelerini kullandı.