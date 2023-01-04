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Rusya açıkladı, füze saldırısında akılalmaz ihmal! Ukrayna '400 askeri öldürdük' demişti

Rusya açıkladı, füze saldırısında akılalmaz ihmal! Ukrayna '400 askeri öldürdük' demişti

RUSYA'nın askeri bölge olarak kullandığı noktaya Ukrayna tarafından füze saldırısı gerçekleştirildi. Rusya, saldırı nedeniyle 89 Rus askerinin öldüğünü açıklasa da Ukrayna ölü sayısının 400 olduğunu iddia etti. Saldırının nedeniyle ilgili açıklama yapan Rusya, askerlerini suçladı.

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Ukrayna, 1 Ocak gece yarısından kısa bir süre sonra işgal altındaki Donets bölgesindeki Makiivka'da askeri bir bölgeyi vurdu.

89 Rus askeri öldü dendi ama...

Saldırıda öldürülen asker sayısı doğrulanmamış olsa da, Rusya'nın savaşta kabul ettiği en büyük ölü sayısı olarak kayıtlara geçti. Rusya, 89 Rus askerin öldüğünü açıklarken Ukrayna, saldırıda 400 askerin öldüğünü ve 300 askerin de yaralandığını söyleyerek rakamın çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

Rusya'dan yapılan açıklamada, olayla ilgili bir komisyon kurulduğu ve olayın araştırıldığı söylendi.

Rus askerlerin akılalmaz ihmali

Ancak saldırının ana nedeninin, yasak olmasına rağmen askerlerin Ukrayna silahlarının menzilinde cep telefonlarının bulunması ve "yoğun kullanımı" olduğunun aşikar olduğu açıklandı. Yani onlarca asker, telefon kullandıkları sırada Ukrayna tarafından tespit edilerek saldırıya kurban gitti.

Soruşturmada suçlu bulunan yetkililerin adalet önüne çıkarılacağı ifade edilen açıklamada, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için adımlar atıldığı belirtildi.

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