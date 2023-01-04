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Elon Musk'ın Twitter ifşaları devam ediyor! ABD'nin özel istekleri de gün yüzüne çıktı

Elon Musk'ın Twitter ifşaları devam ediyor! ABD'nin özel istekleri de gün yüzüne çıktı

Elon Musk, ABD makamlarının, Twitter'dan 250 bin hesabın kapatılmasını istediğini, şaşırtıcı taleplerde de bulunulduğunu açıkladı. ABD'li yetkililer, 'hoşlarına gitmeyen' kişilerin hesaplarının askıya alınmasını istemişler. İşte Twitter Dosyaları ifşasında yeni perde...

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Musk, "Twitter Dosyaları" ismiyle sürdürdüğü ifşaatın 11'incisini, serbest gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla yaptı.

Taibbi'nin gönderisini paylaşan Musk, "ABD makamları, aralarında gazeteciler ve Kanadalı yetkililerin de olduğu 250 bin hesabın kapatılmasını istedi." ifadesini kullandı.

Gazeteci Taibbi, yaptığı bir paylaşımda, ABD Küresel Etkileşim Merkezi (GEC) raporunun ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) verilerine dayandığına işaret ederek kapatılması istenen hesaplar arasında "2 veya daha fazla" resmi hesabın da bulunduğunu kaydetti.

Taibbi, Twitter'ın ABD'li yetkililerden "hoşlarına gitmeyen" kişilerin hesaplarının askıya alınması için çeşitli "şaşırtıcı" talepler de aldığını ileri sürdü.

İfşaata göre, Kasım 2020'de ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Schiff'in ofisi, Schiff'in personeline karşı eski Başkan Donald Trump yanlısı grupların "tacizleri" nedeniyle söz konusu gruplara yönelik işlem yapılmasını talep etti.

Talepte, "Misko ve diğer bazı Temsilciler Meclisi çalışanları hakkındaki içerikleri, bu içeriklere verilen tepkileri kaldırın ve (bazı) hesapları askıya alın." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Taibbi'nin ifşaatı arasında, ABD'li makamların Twitter'ın eski güvenlik şefi Yoel Roth'la irtibatının kesilmeye çalışıldığı ve şirketin politika direktörü Carlos Monje'nin "DHS'ye Roth'la direkt iletişim kurma imkanı verirsek onlar tekrar tekrar ona başvurur." ifadeleri yer aldı.

Twitter Dosyaları
Elon Musk bir süredir, Twitter'in eski yönetiminin kurum içi yazışmalarını bir grup gazeteciyle paylaşarak ifşa ediyor.

Twitter'in yeni yöneticisi ve bağımsız gazetecilerin "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle içeriklere taraflı olarak müdahale ettiğini ortaya koyuyor.

Bugüne kadar yapılan ifşaatta, ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait sızıntıların sansürlenmesi, Trump’ın hesabının askıya alınmasının yanı sıra Twitter’ın eski yönetiminin ABD ordusunun Orta Doğu’daki manipülasyonlarına alet olduğu da ortaya çıkmıştı.

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