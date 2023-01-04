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Şebnem Korur Fincancı'nın 'Erdoğan'a hakaret' cezası İstinaf'ta onandı

Şebnem Korur Fincancı'nın 'Erdoğan'a hakaret' cezası İstinaf'ta onandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanlığı döneminde sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle verilen para cezası hukuka uygun bulundu.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi (İstinaf), Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesinin, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 lira para cezasına çarptırılan Fincancı'nın dosyasını inceledi.

Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığını belirterek, Fincancı'nın avukatının itirazını reddetti. Daire, para cezası hükmünü hukuka uygun buldu.

Davanın geçmişi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, BİMER'e yapılan ihbar üzerine sanık Şebnem Korur Fincancı'nın, 15 Haziran 2013'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davaya bakan Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2021'de Fincancı'ya "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 7 bin 80 lira para cezası vermişti.

Fincancı'nın avukatı ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etmişti.

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