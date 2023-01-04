Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan yüzde 30'luk zamma ilk tepki!

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 25 olarak açıklanmasının ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada "Beklentilerini karşılamamıştır" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranının yüzde 30'a çıkarıldığını açıklamasının ardından Yalçın'dan ilk tepki geldi.

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 25'lik artışın yüzde 30'a çıkarılmasına ilişkin, "Mücadelemizle kamu görevlileri için ocak zammı yüzde 30'a yükseltilmiştir. Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık. Memur-Sen varsa çözüm her zaman vardır. Hayırlı uğurlu olsun" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Ankara'da yaptığı açıklamada memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurmuştu. AK Parti TBMM grup toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten 30'a kadar çıkarıldığını müjdeledi. Konuya ilişkin Ali Yalçın'da bir açıklama yaptı.

"Talebimizde yanılmadık"

Yalçın, "Mücadelemizle kamu görevlileri için ocak zammı %30'a yükseltilmiştir. Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık. Memur-Sen varsa çözüm her zaman vardır" açıklamalarında bulundu.

"Beklentileri karşılamamıştır"

Genel Başkan Yalçın dün %25'lik zam oranına ilişkin itirazını, "%25 zam beklentilerini karşılamamıştır. Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak; %25'in beklentileri karşılamadığını ifade ediyor, "Seyyanen Ek Bir Adım" daha atılması gerekliliğini hükümetin dikkatine sunuyor, talebimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri ile dile getirmişti.