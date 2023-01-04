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Bakan Koca'dan "Randevu" paylaşımı! "Sorun bu kadar açık, birlikte çözebiliriz"

Bakan Koca'dan "Randevu" paylaşımı! "Sorun bu kadar açık, birlikte çözebiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yaşanan randevu sorununa ilişkin, “Zorluk çıkardığımız kişi bir yakınımız da olabilir. Randevu sorununu birlikte çözebiliriz” dedi.

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Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kapı komşusu iki kişi düşünün. Biri randevu almış, gitmeyecek. İptal etmemiş. Diğeri, aynı branşta randevu almakta zorlanıyor. İptal edilmeyen randevuların yol açtığı sorun bu kadar açık. Zorluk çıkardığımız kişi bir yakınımız da olabilir. Randevu sorununu birlikte çözebiliriz” ifadelerini kullandı.

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