Sabah 2 asker şehit oldu şimdi de... Konya'da okul servisi zincirleme kazaya karıştı!
KONYA'dan yoğun sis nedeniyle bugün ikinci kez kaza meydana geldi. Okul servisinin iki tırla çarpışması sonucu 18'i öğrenci olmak üzere 19 kişi yaralandı. Kentte sabah yaşanan kazada 2 askeri personel hayatını kaybetmişti.Abone ol
Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Cahı Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet E., idaresindeki 20 AHL 23 plakalı tır, Ali İhsan Ö. idaresindeki 42 GAD 17 plakalı öğrenci servis minibüs ve Vahdettin B. idaresindeki 42 GR 214 plakalı tır ile çarpıştı.
Meydana gelen zincirleme kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada tır sürücüleri yara almazken, okul servisinde bulunan sürücü Ali İhsan Ö. ve 18 öğrenci yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sabah şehit haberi gelmişti
Konya'da sabah saatlerinde sis nedeniyle meydana gelen bir başka kazada askeri araç tırla çarpışmıştı. Kazada 2 askeri personel şehit olurken, 2 askeri personel de yaralanmıştı.