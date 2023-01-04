Polis zırhlı araçla içeri daldı 6 kişi ateş açtı! Film sahnesi değil burası Adana: Vuruldu...
ADANA'da emniyet güçleri, 2 cinayetin şüphelisini yakalamak için tavuk çiftliğine film sahnelerini aratmayan bir operasyon düzenledi. Çiftliğin kapısını zırhlı araçla kırarak baskın yapan polislere, şüpheli şahıs ve işbirliği halinde olduğu çetenin üyeleri tarafından ateş açılınca ortalık karıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2’si cinayet 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kardaş’ın (37) Yenidam Mahallesi’ndeki bir tavuk çiftliğinde 5 arkadaşıyla birlikte saklandığını belirledi.
Operasyon için harekete geçen ekipler, çiftliğin etrafını sarıp, güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Kardaş, polisin geldiğini görünce tabancasını yanına alıp, kaçmak için çiftlik evinin çatısına çıktı.
5 kişi silaha sarılıp polise ateş açtılar
Ekipler, teslim olması için şüpheliye ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan Kardaş polise silah doğrulttu. Çiftlikteki bulunan Kardaş’ın 5 arkadaşı da tabancalarla polise ateş açtı.
Çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi
Ekipler de karşılık verince çıkan çatışmada, Kardaş omzundan ve kasığından vuruldu. Yaralanan Kardaş, dengesini kaybedip damdan düştü.