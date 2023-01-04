Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı açıklaması! İstanbul ve Ankara'da ekmek ne kadar olacak?
Ekmeğe zam mı geliyor? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin konuştu ve" Fiyat İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren 5 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayının 10'unda da Ankara'da 5 lira olarak uygulanacak" dedi.Abone ol
Ekmeğe zam geleceği iddiaları vardı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Ankara'da ekmek 5 lira olacak"
Balcı, "Kasım ayında çeşitli illerde uygulanan 200 gram ekmek fiyatı, gecikmeli olarak 1 Ocak'tan itibaren İstanbul'da 5 lira olarak uygulanıyor, 10 Ocak'ta da Ankara'da 5 lira olacak." dedi.
Balcı, resmi tariflerin dışında ekmek satılmasının kesinlikle yasal olmadığının altını çizdi.
Balcı asgari ücretle 2002'de 736 ekmek, şu an ise 1700 ekmek alınabildiğini söyledi.