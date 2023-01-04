BIST 5.521
DOLAR 18,74
EURO 19,90
ALTIN 1.122,07
HABER /  EKONOMİ

Asgari ücret desteği 400 liraya yükseltildi! TOBB Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Asgari ücret desteği 400 liraya yükseltildi! TOBB Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltildiğini açıkladı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üretimin ve istihdamın artırılması için işletmelerimizin üzerindeki yüklerin azaltılması çok önemli. İş dünyamızın talepleri arasında yer alan asgari ücret desteğinin 400 TL’ye yükseltilmesinden dolayı memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.

İlgili Haberler
Erdoğan duyurdu! Memur ve emekliye yüzde 30 zam en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Sabah 2 asker şehit oldu şimdi de... Konya'da okul servisi zincirleme kazaya karıştı!
Sabah 2 asker şehit oldu şimdi de... Konya'da okul servisi zincirleme kazaya karıştı!
MHP suskunluğunu bozdu flaş Sinan Ateş açıklaması! "Sessizliğimiz aczimize yorulmasın"
MHP suskunluğunu bozdu flaş Sinan Ateş açıklaması! "Sessizliğimiz aczimize yorulmasın"
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı açıklaması! İstanbul ve Ankara'da ekmek ne kadar olacak?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı açıklaması! İstanbul ve Ankara'da ekmek ne kadar olacak?
Bakan Koca'dan "Randevu" paylaşımı! "Sorun bu kadar açık, birlikte çözebiliriz"
Bakan Koca'dan "Randevu" paylaşımı! "Sorun bu kadar açık, birlikte çözebiliriz"
İşte Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı kötülüklerin tam listesi! Hadi Özışık yorumluyor
İşte Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı kötülüklerin tam listesi! Hadi Özışık yorumluyor
Rusya açıkladı, füze saldırısında akılalmaz ihmal! Ukrayna '400 askeri öldürdük' demişti
Rusya açıkladı, füze saldırısında akılalmaz ihmal! Ukrayna '400 askeri öldürdük' demişti
Yunanistan'daki dinleme skandalında yeni perde: Özel ekip kuruluyor!
Yunanistan'daki dinleme skandalında yeni perde: Özel ekip kuruluyor!
Şebnem Korur Fincancı'nın 'Erdoğan'a hakaret' cezası İstinaf'ta onandı
Şebnem Korur Fincancı'nın 'Erdoğan'a hakaret' cezası İstinaf'ta onandı
Elon Musk'ın Twitter ifşaları devam ediyor! ABD'nin özel istekleri de gün yüzüne çıktı
Elon Musk'ın Twitter ifşaları devam ediyor! ABD'nin özel istekleri de gün yüzüne çıktı
Avcılar'da inşaat alanında korkutan yangın! İtfaiye müdahale ediyor
Avcılar'da inşaat alanında korkutan yangın! İtfaiye müdahale ediyor
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na sert tepki: "Yine yalana ve iftiraya sarıldı"
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na sert tepki: "Yine yalana ve iftiraya sarıldı"
Bedelli askerlikte zam oranı yeniden değişti! İşte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti
Bedelli askerlikte zam oranı yeniden değişti! İşte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti