Asgari ücret desteği 400 liraya yükseltildi! TOBB Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltildiğini açıkladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üretimin ve istihdamın artırılması için işletmelerimizin üzerindeki yüklerin azaltılması çok önemli. İş dünyamızın talepleri arasında yer alan asgari ücret desteğinin 400 TL’ye yükseltilmesinden dolayı memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.