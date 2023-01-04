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TÜED'den intibak ve bayram ikramiyesinde artış talebi

TÜED'den intibak ve bayram ikramiyesinde artış talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış yapılması talebinde bulundu.

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli aylığının ise 5 bin 500 liraya çıkartılmasına yönelik açıklamalarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Yazılı açıklamasında, TÜED'in hem emekli aylıklarına ilave zam hem de en düşük emekli aylığının yükseltilmesi yönünde talepleri olduğunu anımsatan Ergün, şunları kaydetti:

"Emekli aylıklarına zam oranının yüzde 25'den yüzde 30'a, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da 5 bin 500 liraya yükseltmesini olumlu bulmakla birlikte eksik görüyoruz. EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."

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