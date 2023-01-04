Fatih Portakal yetkili biriyle görüştüm karar vermişler dedi 6'lı masanın adayını duyurdu

Siyasetin gündeminde en çok konuşulan konulardan biri de altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Konuyla ilgili ortaya atılan iddialar tartışmaların yönünü belirlemeye devam ediyor. Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı yayında 6'lı masanın adayını yetkili isimden duydum diyerek ilan etti.

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Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu siyasetin sıcak gündemi olmaya devam ederken dikkat çeken bir açıklama da Fatih Portakal'dan geldi. Fatih Portakal, masadaki partilerden bir yetkiliyle görüştüğünü açıkladı. Son dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde yoğunlaşan adaylık tartışmalarına yeni bir boyut katacak açıklamaya göre altılı masa adayını belirledi. Portakal, hakkında "tam mutabakat sağlandığını" söylediği o ismi de açıkladı.

"Konuştuğum kişi; 'Aday belli' dedi"

Portakal, YouTube kanalında yaptığı açıklamada altılı masadan bir parti yetkilisine dayandırdığı iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu, dün akşam saatlerinde edindiğim bir bilgiydi. Altılı masanın içerisinde bulunan partilerden birisiydi konuştuğum kişi. 'Aday belli' dedi. 'Fatih bey, altılı masada aslında en çok konuşulan sizin de bildiğiniz, sizin de dile getirdiğiniz o isim' dedi. Dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu. Altılı masanın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. 'Herkesin konuştuğu, kendini ön plana çıkaran, sizin de dile getirdiğiniz' dediği anda zaten Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu anlıyorsunuz.

Net bir şekilde söyledi

"Altılı masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar vermiş. Net bir şekilde. Konuştuğum kaynak da altılı masanın o partilerinin içerisinden birisi."

Portakal, aday konusunda şartlar olduğunu da ifade etti.