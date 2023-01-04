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ABD’de tarihinde bir ilk! Eski sevgilisine tecavüz edip öldüren transseksüel idam edildi

ABD’de tarihinde bir ilk! Eski sevgilisine tecavüz edip öldüren transseksüel idam edildi

ABD'de eski sevgilisini tecavüz edip öldüren Amber McLaughlin, ülke tarihinde idam edilen ilk transseksüel oldu.

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ABD’de ilk kez bir transseksüelin idam cezası infaz edildi. Missouri eyaletinde, eski sevgilisini tecavüz ettikten sonra öldüren 49 yaşındaki Amber McLaughlin'e dün yerel saatle 19.00 sıralarında zehirli iğneyle idam cezası uygulandı. McLaughlin, aynı zamanda ABD’de bu yıl idam edilen ilk kişi oldu.

Amber McLaughlin, cinsiyet değiştirmeden önce 2003 yılında 45 yaşındaki eski sevgilisi Beverly Guenther’i ayrıldıktan sonra uzun süre takip etmiş, polis hakkında uzaklaştırma kararı çıkarmıştı. McLaughlin, cinayet günü Guenther’i St Louis’teki ofisinde tecavüz edip mutfak bıçağıyla öldürmüş, cesedini Mississippi Nehri yakınlarına atmıştı. Mahkeme jürisi, 2006 yılında McLaughlin’i cinayetten suçlu bulmuş, ancak cezası konusunda anlaşmaya varamamıştı. Bunun üzerine devreye giren yargıç, McLaughlin hakkında idam kararı vermişti.

Avukatları, problemli bir çocukluk geçirdiği ve akıl sağlığı sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle McLaughlin’in cezasının müebbet hapse çevrilmesini talep etmişti.

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