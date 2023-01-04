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Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Dul ve yetim aylıklarına gelen zam oranı ve yeni maaşlar belli oldu

Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre dul ve yetim maaşları da değişti.

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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Dul ve yetimleri aylıkları enflasyona göre yüzde 15,39 oranında artacaktı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi.

Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin aylıkları yüzde 15,39 oranında artacaktı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam oranını yüzde 30'a güncelledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı Maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi.

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