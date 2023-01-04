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Kahramanmaraş’ta PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ’ın Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyelerince geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depoda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nca PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren-Abluka Sonbahar Kış/Nurhak Engizekler Şehit Jandarma Binbaşı Tahsin Hasan Büyükçoban operasyonu başlatıldı.

İcra edilen operasyon esnasında Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen bir depo tespit edildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilirken, depo da kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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