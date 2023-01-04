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Çin’den korkunç görüntüler: Sokak ortasında ceset yakmaya başladılar

Çin’den korkunç görüntüler: Sokak ortasında ceset yakmaya başladılar

ÇİN'de artan koronavirüs ölümleri nedeniyle krematoryum ve cenaze evlerinde yer bulamayan Çinli aileler yakınlarını sokak ortasında yakmaya başladı.

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Çin’de Kovid tedbirlerinin gevşetilmesi ve virüsün yayılmasıyla krematoryum ve cenaze evlerinde yer kalmadığı bu yüzden de cesetlerin sokak ortasında yakılmaya başlandığı belirtiliyor.

Çin'den geçen ayın başında Kovid-19 tedbirlerinin gevşetmesinin ardından, virüsün ülkenin en büyük şehri Şanghay'da nüfusun yaklaşık yüzde 70'ine yayıldığı sanılıyor. Dailymail’in haberine göre cenaze evlerinde yer bulamayan Çinli aileler yakınlarını sokaklarda yakmaya başladı.

Milyonlarca kişi ölebilir

Çinli uzmanlar önümüzdeki aylarda milyonlarca kişinin ölebileceği uyarısında bulunuyor.

Şanghay Ruycin Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve kentin Kovid-19 Danışma Kurulu üyesi Çın Arcın, Komünist Partinin yayın organı "People's Daily" gazetesine yaptığı açıklamada, son bir ayda şehirde bahar aylarında Omicron vakalarının tetiklediği salgından 20-30 kat fazla enfeksiyon görüldüğünün tahmin edildiğini belirtmişti.

"Nüfusun yüzde 70'ine bulaştı"

Nüfusu 25 milyonu aşan şehrinde yaklaşık 2 ay kapanmaya gidilmesine yol açan salgınında toplu testlerin uygulandığını, karantina merkezlerinde tecrit edilen pozitif vakalarının çoğunun hastalık belirtisi göstermediğini kaydeden Çın, "Şimdi salgın o kadar yaygın ki muhtemelen nüfusun yüzde 70'ine ulaştı. Bu bahardaki salgının 20-30 katı bir rakam." diye konuştu.

Çinli araştırmacıların sonuçlarını Eğitim Bakanlığı desteğindeki bilim dergisi Frontiers of Medicine'de yayımladığı araştırmada, salgının Pekin, Şanghay, Guangcou ve Çongçing gibi büyükşehirlerde tepe noktasına ulaştığı, yeni yıldan itibaren 22 Ocak'ta başlayacak Bahar Festivali'ne kadar daha çok orta büyüklükteki şehirlere ve ardından taşradaki yerleşimlere yayılmasının beklendiğini bildirilmişti.

Cıciang eyaletinde günlük vaka sayısı 1 milyona ulaştı

Öte yandan Şanghay'ın güneyindeki Cıciang eyaletinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, günlük vaka sayısının 1 milyona ulaştığını ve artışın devam ederek bu ay sonunda tepe noktasına ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

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