Kardeş ülke Pakistan Erdoğan'ı Nobel'e aday gösterdi

Pakistan Senatosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterdi. Senato Başkanı kaleme aldığı yazıda gerekçe olarak Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki diplomatik başarısını öne sürdü.

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Pakistan Senatosu, her yıl verilen Nobel Barış Ödülü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterdi

Rusya-Ukrayna savaşındaki çabalar etkili oldu

Pakistan'ın bu önerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki diplomatik başarıları etkili oldu.

Senato Başkanı Sadık Sanjrani imzalı kararda, Erdoğan lehinde adım atıldığı belirtildi. Söz konusu öneriye gerekçe olarak, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi ve sonrasında tarafları ikna ederek ortaya koyduğu çabalar etkili oldu.

Küresel felaketi önledi

Konuyla ilişkin, "Bu savaş, hızla tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek nükleer parlama noktasına dönüşmüştü. Yorulmak bilmez çabalarıyla tek başına, her iki tarafa da zamanında ve etkili müdahaleleri sayesinde küresel felaketi önledi." denildi.

"Bölgenin refahı için çalışan bir lider"

Senato Başkanı Sadık Sanjrani imzalı yazıda ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece ülkesinin değil, bölgenin ve dünyanın ıslahı ve refahı için çalışan gerçek bir devlet adamı ve halk lideridir. O, yalnızca ülkesi veya bölgesi için değerli liderliğini kanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda Hazreti Muhammed'in mesajını ve tüm insanlığa barış, hoşgörü ve sevgi öğretilerini taşıyor." ifadelerine de yer verildi.