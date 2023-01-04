Ülkücü Başkan Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! MHP yöneticisi adliyeye sevk edildi

ÜLKÜ Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi daha adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında MHP İstanbul İl Yöneticisi olarak gözüken Ufuk Köktürk de var... Cinayetle ilgili dün 3 kişi tutuklanmıştı...

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında MHP İstanbul il yöneticisi Ufuk Köktürk'ün de bulunduğu 4 şüpheli daha sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Dün, Ateş cinayetiyle ilgili aralarında motosikleti kullanan Vedat Balkaya ile ile Hakan S. ve Zekeriya A. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmıştı.

Ufuk Köktürk'ün cinayet zanlılarına 97 bin TL havale ettiği iddia edilmişti...