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Büro Memur-Sen'den 'seyyanen zam' talebi! "Aradaki makas giderek açılıyor"

Büro Memur-Sen'den 'seyyanen zam' talebi! "Aradaki makas giderek açılıyor"

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğu ülkemizde şu anda en düşük devlet memuru maaşı bu artışla birlikte 10 bin 500 lira civarına gelmiş durumda. Bunun için seyyanen artış yapılması gerekiyor. Çünkü maaşı düşük olan kamu çalışanları bu anlamda ciddi sıkıntılar çekmektedir” dedi.

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Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından memur ve memur emeklilerine verilecek zammın açıklanması üzerine basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘En düşük emekli maaşı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz’ ifadelerini hatırlatan Yazgan, “Biz aynı açıklamayı memurlar açısından da bekliyoruz. Yüzde 30 zam demek; 30 bin lira alan bir devlet memuruna 9 bin liralık bir artış getirirken, 10 bin lira alan bir devlet memuruna 3 bin lira artış getiriyor. Geçtiğimiz temmuzdaki yüzde 41’lik zammı da beraber değerlendirdiğimizde en düşük maaş alan devlet memuru ile en yüksek maaş alan devlet memuru arasındaki bu ücret makası giderek açılmaktadır” diye konuştu.

“Memur maaşları için seyyanen zam yapılması gerekiyor”
En düşük devlet memuru maaşının biraz daha yukarısı çekilmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, “Asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğu ülkemizde şu anda en düşük devlet memuru maaşı bu artışla birlikte 10 bin 500 lira civarına gelmiş durumda. Bunun için seyyanen artış yapılması gerekiyor. Çünkü maaşı düşük olan kamu çalışanları bu anlamda ciddi sıkıntılar çekmektedir. Maaşı yüksek olan da, düşük olan da aynı ortamda yaşıyorlar, aynı marketten alışveriş yapıyorlar, aynı benzini alıyorlar ve aynı otobüse biniyorlar. Bu anlamda aynı emeklilerde olduğu gibi düşük maaş alan memur arkadaşlarımıza da seyyanen zam yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“2023 yılı içerisinde bayram ikramiyesi müjdesini bekliyoruz”
Dini bayramlar öncesi verilen bayram ikramiyelerinden memur ve memur emeklisinin de yararlanması gerektiğine dikkati çeken Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sözlerine şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanımızın onayıyla emekliler bayram ikramiyesi almaktadır. İşçiler zaten öteden beri dini bayramlarda bayram ikramiyesi almaktadır. Memurlarımız maalesef bayram ikramiyesi almamakta. Biz bunu 2023 yılı içerisinde bir bayram ikramiyesi müjdesi olarak da bekliyoruz. 2023’te de toplu sözleşmeye yeniden Büro Memur-Sen olarak taşıyacağız.”

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