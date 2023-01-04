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Bingöl'ün Genç ilçesinde ihtiyaç sahibi bin 300 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ihtiyaç sahibi bin 300 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Bingöllü hayırsever iş adamı Abdurrahim Özge ve ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Bingöl'ün Genç ilçesinde ihtiyaç sahibi bin 300 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

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Bingöllü hayırsever iş adamı Abdurrahim Özge ve ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Özge ailesi, bu kez de Genç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen bin 300 öğrencinin kış aylarında üşümemesi adına bot ve mont yardımında bulundu. Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezinde düzenlenen dağıtım töreniyle öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, "Saadet Hanım ve eşi Abdurrahim Özge her fırsatta böylesi hayırlı işler yaparak takdiri hak ediyorlar. Ben kendilerine gösterdikleri duyarlılıktan ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Özge ailesi olarak yardımlara devam edeceklerini ifade eden Saadet Özge, "Genç ilçesinde daha önceleri yaptığımız yardımlar vardı. Genç Kaymakamlığımız ile görüşerek ihtiyaç doğrultusunda bu kez de ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi giydirmeye karar verdik. Bugün itibariyle bin 300 öğrencimize bot ve mont hediye ettik. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görünce bizler de çok mutlu olduk" diye konuştu.

 

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