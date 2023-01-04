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Galatasaray - Ankaragücü maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.Abone ol
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ankaragücü ile karşılaşıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
GALATASARAY 0-0 ANKARAGÜCÜ (CANLI SKOR)
İLK 11'LER:
GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis.
ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.
STAT: Nef Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1