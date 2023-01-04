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Galatasaray - Ankaragücü maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Ankaragücü maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.

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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ankaragücü ile karşılaşıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

GALATASARAY 0-0 ANKARAGÜCÜ (CANLI SKOR)

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis.

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.

STAT: Nef Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

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