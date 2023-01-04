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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘zam’ tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘zam’ tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, memur ve emekliye verilen zam oranının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılması sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada memur ve emekliye verilen zam oranının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıktığını açıkladı. Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yaptı

Erdoğan’ın açıkladığı yeni zam oranının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

“Aynısını buraya da yapacaksın”

Sosyal medya hesabından Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, “Önce %25 zam de, sonra kork %30 de… Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen” ifadelerini kullandı.

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