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Konyaspor sahasında Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.

Konyaspor sahasında Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Mücadelede Konyaspor'un gollerini 22. dakikada Muhammet Demir ve 56. dakikada Hadziahmetovic penaltıdan kaydetti. Sivasspor'un gollerini de 34. dakikada penaltıdan Gradel ile 79. dakikada Charisis attı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 26'ya, Sivasspor ise 15'e yükseltti.

Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Sivasspor da önümüzdeki haftayı bay geçecek. 

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