Okan Buruk: Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz

Ankaragücü galibiyeti sonrasında konuşan sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk, takımın performansından memnun olduğunu dile getirerek Fenerbahçe maçına kazanmak için gideceklerini söyledi.

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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede Galatasaray'ın golleri Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis'ten geldi. Ankaragücü'nün tek golünü Taylan Antalyalı kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray iyi yolda"

Takımının iyi yolda olduğunu belirten Buruk, "Hiçbir maç kolay değil. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremiyoruz, son maçlarda hata yapıyoruz. Bazen maçlarda fark açmamız gerekirken, açamıyoruz. Rakibin oyuna girmesine çok fazla izin verdik. İkinci yarının belli bölümlerinde pozisyon verdik. Dünya Kupası arası sonrası zor geçiyor. Fiziksel olarak aynı şeyi yakalayamadık. Çok fazla hastalık oldu. Kendimizi buluyoruz. Bu kadar olumsuzluk içerisinde maç kazanıyoruz. Galatasaray iyi yolda. Taraftar yine muhteşemdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray her zaman bu anlamda 1 numara olmaya devam ediyor"

Taraftara övgülerde bulunan Okan Buruk, "Saha dışarısında herkes mücadele ediyor. Biz saha içerisinde kalıp, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray taraftarı bu sene Türkiye'de en çok stadı dolduran taraftar. Galatasaray her zaman bu anlamda 1 numara olmaya devam ediyor. Biz de sahada onlar için mücadele ediyoruz. Saha dışında da herkesin bir mücadelesi var.” dedi.

"Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz"

Derbi hakkında konuşan Buruk, "Dört günlük bir süre var. Rakibimiz bizden bir gün önce oynadı. Bu maçlarda psikolojik olarak yapacağımız çok bir şey yok, oyuncularımız buna zaten uzun zamandır hazırlar. Fenerbahçe hocası da aynısını söyledi, bu tür maçlar iki takım için de 3 puan verilen maçlar. Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz. İnşallah güzel bir maç olur." sözlerini sarf etti.