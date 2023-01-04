Milyonların beklediği emekli ve memur maaşları için teklif TBMM'de!

AK Parti, memur ve emekliye yüzde 30 zam ve emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Abone ol

AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5 bin 500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Erdoğan zam oranını yüzde 30'a artırmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısından yaptığı açıklamada memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında, "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30 oranına kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.