Galatasaray'da derbi öncesi korkulan olmadı! Fenerbahçe maçında sahada olacaklar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray zorlu deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Derbi öncesi Ankaragücü karşısında hata yapmayan sarı-kırmızılılarda korkulan olmadı ve sarı kart sınırında olan yıldız isimler mücadeleyi kart görmeden tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray’da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimlerdi. Bu 3 futbolcu, Ankaragücü karşılaşmasını sarı kart görmeden tamamladı ve 18. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi.