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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayeti açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayeti açıklaması

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayeti ile ilgili yapılan açıklamada, "Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir." denildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmanın titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 30 Aralık 2022'de Çankaya Kızılırmak Mahallesi 1456. Sokak'ta Ateş'in ateşli silahla öldürülmesi ve Selman Bozkurt'un yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden ifade ve diğer işlemleri biten 3 şüphelinin Cumhuriyet Savcısınca alınan savunmalarını müteakip tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikleri anımsatıldı.

Bu şüphelilerin dünkü sorguları sonucu "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandıkları hatırlatılan açıklamada, bugün işlemleri tamamlanan ve savunmaları alınarak nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlıdan 3'ünün daha aynı suçtan tutuklandıkları, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olaya ilişkin soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmekte olup işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler hakkında da adli soruşturmanın gereklerine tevessül edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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