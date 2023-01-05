BIST 5.523
DOLAR 18,75
EURO 19,93
ALTIN 1.118,91
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dalya dedi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dalya dedi

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, MKE Ankaragücü maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu için bu mücadele ayrı bir önemdeydi. Maça yedek başlayan Kerem, 71. dakikada Bafetimbi Gomis’in yerine oyuna dahil oldu.

24 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray'daki 100. resmi karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılıların 2022-2021 sezonu öncesinde TFF 3. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Aktürkoğlu, Galatasaray’da oynadığı 99 müsabakada rakip fileleri 99 kez havalandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Twitter ifşaları Bölüm 11: 250 bin hesap için kapama talebi
Twitter ifşaları Bölüm 11: 250 bin hesap için kapama talebi
Transferde sona gelindi! Ozan Tufan'la anlaşma sağlandı
Transferde sona gelindi! Ozan Tufan'la anlaşma sağlandı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde yine sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde yine sonuç çıkmadı
Okan Buruk: Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz
Okan Buruk: Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz
2022’de gümüş, yatırım kazancında altını geçti
2022’de gümüş, yatırım kazancında altını geçti
Aylık taksitler 9 bin ila 55 bin lira arasında olacak! İşte 0,69 faizli konut kredisi
Aylık taksitler 9 bin ila 55 bin lira arasında olacak! İşte 0,69 faizli konut kredisi
Suudi Arabistan, 2022'de umre yapanların sayısını açıkladı
Suudi Arabistan, 2022'de umre yapanların sayısını açıkladı
Milyonların beklediği emekli ve memur maaşları için teklif TBMM'de!
Milyonların beklediği emekli ve memur maaşları için teklif TBMM'de!
Konyaspor sahasında Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.
Konyaspor sahasında Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte atılan "Muhtar bile olamaz" manşetlerini hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte atılan "Muhtar bile olamaz" manşetlerini hatırlattı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘zam’ tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘zam’ tepkisi
Kasımpaşa 7 maç sonra kazandı! Selçuk İnan 3 puanla tanıştı
Kasımpaşa 7 maç sonra kazandı! Selçuk İnan 3 puanla tanıştı