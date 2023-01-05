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Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis bu sezonki 9. golünü attı

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis bu sezonki 9. golünü attı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, MKE Ankaragücü maçında attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 9’a çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda ikinci golü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti.

Mücadelenin 30. dakikasında sol kanattan Dries Mertens’in pasında defansın arkasına sarkan Gomis, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Fransız golcü, golden sonra anneannesi vefat eden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için yedek kulübesinden onun formasını alıp tribünlere gösterdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 9’a çıkardı. Fransız futbolcu bu gollerin 7’sini Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Bafetimbi Gomis, 71. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.

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