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Vucic'ten 'savaş' açıklaması! "Sırbistan’ı kurtardık"

Vucic'ten 'savaş' açıklaması! "Sırbistan’ı kurtardık"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yıllık basın konferansında Sırbistan’ı savaştan kurtararak ülkeyi ayağa kaldırdıklarını söyledi.

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osova konusunda taviz temelli çözüme hazır olduklarını fakat Sırbistan’ın aşağılanmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Vucic, diyalog tesis edilmesi halinde Sırbistan’ın Kosova sorununun çözümü için Fransız-Alman teklifini masaya getirmeye hazır olduğunu ilan etti.

Flaş Kosova açıklaması
2023’ün daha zor olacağını ve Kosova konusunda Sırbistan’ı zorlu imtihanlar beklediğini söyleyen Vucic, Sırbistan’ın Kosova’yı kendi toprağı ve Kosova halkını kendi vatandaşları olarak görmeye devam edeceğini, Sırbistan’ın kendi anayasasının gereklerinden çekinmeyeceğini fakat küçük bir ülke olarak büyük ülkelere karşı koyamayacağını ifade etti.

Dünyadaki ekonomik krize rağmen Sırbistan’ın yüzde 2,3 ila 2,5 oranında ekonomik büyüme kaydettiklerini söyleyen Vucic, “Amerika ekonomik krize yaklaşıyor, Çin’de ve Avrupa’da büyüme oranları düşüyor. Dünyada olanlar bizi de etkiliyor çünkü biz de zincirin bir parçasıyız. Fakat finansal istikrar açısından daha iyi bir konumdayız” dedi. Son on yıl içerisinde Sırbistan’da istihdamı artırdıklarını ve finansal istikrar sağladıklarını vurgulayan Vucic, “Sırbistan’ı savaştan koruduk ve ülkeyi ayağa kaldırdık” dedi.

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