Hacı Yakışıklı yazdı! Baykal ve Kılıçdaroğlu görüşmesindeki tüm gerçekler!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı ziyareti konuşulmaya devam ediyor. tv100 yazarı Hacı Yakışıklı da görüşmenin bilinmeyenlerini kaleme aldı ve Baykal'ın fotoğraf vermek istemediğini belirtti.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Tv100 yazarı Hacı Yakışıklı bugünkü yazısında "Görüşmenin içeriği ve perde arkası nedir?Deniz Baykal’ın adayı Kılıçdaroğlu mu?" sorularına cevap verdi.Yakışıklı şunları kaydetti:

Söz konusu fotoğraf karesinden sonra Sayın Baykal’la görüşen birkaç isim oldu. O isimlerle yaptığım görüşmeler sonrası “ortak ifadeler” şu şekilde:

- Levent Gök, “Bir hatıra fotoğrafı alalım” diyor. Deniz Baykal fotoğraf vermek istemiyor. “Bu halde çekinmeyelim” diye açıkça ve kibarca durumunu söylüyor. Bu sözün ardından Kemal Bey; “Hatıra olsun, Ataç Bey bir hatıra fotoğrafı çekiver” deyince Deniz Bey’in oğlu Ataç Baykal cep telefonuyla fotoğrafı çekiyor.

- Deniz Baykal’ın kurduğu en net cümle şu: “Doğru ve düzgün aday bulmazsanız Tayyip Bey yeniden kazanır.”

- Deniz Bey, “Doğru ve düzgün aday bulun” diyerek Kılıçdaroğlu’na “destek vermediğini” ima ediyor. Ancak açıkça “aday şu olsun” demiyor.

- Deniz Bey’in adayı Kemal Kılıçdaroğlu değil!

- Deniz Baykal’ın 6’lı masayla ilgili en net yorumu: “Bu masa hikâye.”

- Sayın Baykal bugüne dek sadece iki ismi, “Aday olabilirler” diye zikretmiş: “Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce.”

- Baykal’ın aklında kesin bir aday yok.

- Deniz Baykal; “Bana CHP’de görev verilirse ben de elimden geleni yaparım” demiş. Ancak bu söz 6’lı masa ve cumhurbaşkanı adayı ile ilgili değil; partinin “kendi değerleriyle” güçlenmesiyle alakalıymış.

- Aslı Baykal’ın Deniz Bey’le arasında hiçbir sorun yok.

- Aslı Baykal “istifa” edeceğini Deniz Bey’e veya bir başkasına söylememiş. “Mahalle baskısı olur, ayrılmayın dersiniz. Ancak sizin ayrılmayın diyeceğiniz CHP ile şimdiki CHP aynı değil, bu sebeple kimseye haber vermedim” demiş.

- Konuşma daha çok Rifkin’in de katıldığı CHP toplantısı üzerine oluyor. Deniz Bey; “Teknoloji ile siyaseti kullanmak güzel ama halka doğru anlatmak lazım” diyor.

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