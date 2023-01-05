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Belçika salgını resmen ilan etti! Vakalar patladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Belçika salgını resmen ilan etti! Vakalar patladı

BELÇİKA ulusal halk sağlığı enstitüsü Sciensano, hızla artan grip vakalarının ardından resmi olarak grip salgını ilan etti.

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Belçika'da Covid-19 vakalarının ardından grip vakalarında da hızlı bir artış kaydediliyor. Sciensano tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarına yaklaşan grip vakaları nedeniyle resmi grip salgını ilan edildiği belirtildi. 

Enstitü, "Grip vakaları zaman zaman ülkemizde kaydediliyor fakat bu sefer tüm kriterler grip salgınıyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Grip vakalarında hastaneye yatış oranlarında Covid-19 vakalarına göre daha fazla artış beklediği bildirildi.

Almanya ve Slovakya, Belçika'dan daha önce grip salgını ilan etmişti.

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