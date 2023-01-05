Memur ve emekli zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri
Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Yapılan zammın ardından 6 aylık enflasyon farkı ve refah payının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2023 maaş zammı belli oldu. Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam oranının ardından, zamlı maaşların ve maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.
NTV'de yer alan habere göre Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Önceki maaş: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 836 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Önceki maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 901 TL