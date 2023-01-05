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Ülkücü Başkan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Ülkücü Başkan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

ANKARA'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş soruşturmasında tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar" dedi. Soruşturmada aralarında MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk'ün de olduğu 6 kişi tutuklandı. Diğer zanlıların sorgusu sürüyor...

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Sinan Ateş soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alınırken şimdiye kadar 6 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan biri de saldırganlara 97 bin TL para havale eden MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Köktürk oldu. Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken 2 kişi de aranıyor. 

Ümit Özdağ'dan olay paylaşım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Ateş'in ailesiyle yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı. Özdağ'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler.

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: 'Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar.'" 

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