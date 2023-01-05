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Zincir marketlerden indirim yarışı! Migros, Şok, CarrefourSA kampanyalarını duyurdu

Zincir marketlerden indirim yarışı! Migros, Şok, CarrefourSA kampanyalarını duyurdu

ŞOK Marketler’in 1000 üründe fiyatları sabitlemesinin ardından, Migros ve CarrefourSA da kampanyalarını duyurdu. İşte marketlerden peş peşe yapılan indirim açıklamaları...

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya geldi ve etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bunun ardından Şok, Migros ve CarrefourSA peş peşe indirim ve fiyat sabitleme kampanyaları yapmaya başladı.

Şok marketler 1000 üründe sabitlemeye gitti 

Şok Marketler, undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatları Ocak ayı sonuna kadar sabitleyeceğini duyurarak hükümetin mücadelesinde önemi bir katkı sundu.

Migros 419 üründe fiyat sabitlemesine gitti

Ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine giden şirket, aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapıyor. Migros, ayrıca 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'den yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

CarrefourSA'dan yüzde 40'a varan indirim

CarrefourSA ise 20 bin üründe yüzde 40'a varan indirim uygulaması başlattı. Yapılan açıklamada, "85 milyon için doğrusu CarrefourSA'da. Ocak ayı boyunca 20.000 üründe %20'den %40'a varan indirim!" ifadelerine yer verildi.

Happy Center’dan yüzde 10-20 arası indirim

Happy Center Marketleri CEO’su Yavuz Altun, “Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ile 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz.” dedi.

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