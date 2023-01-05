ABD'de korkunç olay! Evden 8 ceset çıkarıldı öldürülenlerin 5'i...

ABD'nin Utah eyaletindeki korkunç olay ülkenin gündemine oturdu. Bir evden 8 cansız beden çıkarıldı. Silahla vurularak öldürülen 8 kişiden 5'inin çocuk olduğu paylaşıldı.

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ABD'nin Utah eyaleti Enoch kentinde bir evde 8 ceset bulundu. 8 kişinin cansız bedenine, yetkililerin sosyal yardım kontrolü sırasında ulaştığı aktarıldı.

Polis, bölgede devam eden bir tehdit ya da şüpheli şahsın olmadığını açıkladı.

5'i çocuk 8 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayın nedenine veya nasıl gerçekleştiğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.