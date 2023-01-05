BIST 5.482
DOLAR 18,75
EURO 19,91
ALTIN 1.117,55
HABER /  EKONOMİ

ŞOK ve Migros kararı sonrası zincir marketlerle ilgili yeni gelişme Reuters duyurdu

ŞOK ve Migros kararı sonrası zincir marketlerle ilgili yeni gelişme Reuters duyurdu

ŞOK Market ve Migros'un ocak ayında fiyatları sabitlemesinin ardından diğer zincir marketlere çevrildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, zincir marketlerin fiyatlarda indirime gideceğini söyledi.

Abone ol

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, zincir marketlerin fiyatlarda indirime gideceğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre Altun, "Enflasyondaki düşüşe paralel olarak perakende fiyatlar da düşecek. Komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüm, hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız" dedi.

Aynı zamanda Happy Center Marketleri CEO'su olan Yavuz, Happy Center olarak yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ile 20 arasında düşürdüklerini; et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabileceklerini söyledi.

ŞOK Marketler de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ocak ayı boyunca bin üründe fiyatları sabitlediğini duyurmuştu. Migros da dün yaptığı açıklamada çok sayıda üründe indirime gittiğini duyurdu.

Zincir marketler son dönemde başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere fahiş fiyat uyguladıkları ve enflasyonu körükledikleri yönünde sıkça eleştiriliyor.

Rekabet Kurulu da fiyatlama davranışları nedeniyle zincir marketlere yönelik çeşitli soruşturmalar açmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray’da sınırdaki futbolcular kart görmedi
Galatasaray’da sınırdaki futbolcular kart görmedi
Ülkücü Başkan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar
Ülkücü Başkan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar
Zincir marketlerden indirim yarışı! Migros, Şok, CarrefourSA kampanyalarını duyurdu
Zincir marketlerden indirim yarışı! Migros, Şok, CarrefourSA kampanyalarını duyurdu
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Hacı Yakışıklı yazdı! Baykal ve Kılıçdaroğlu görüşmesindeki tüm gerçekler!
Hacı Yakışıklı yazdı! Baykal ve Kılıçdaroğlu görüşmesindeki tüm gerçekler!
Belçika salgını resmen ilan etti! Vakalar patladı
Belçika salgını resmen ilan etti! Vakalar patladı
İzmir’de vahşet! Çığlık seslerini duyan ihbar etti
İzmir’de vahşet! Çığlık seslerini duyan ihbar etti
Tekirdağ'da yoldan çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da yoldan çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var
Vucic'ten 'savaş' açıklaması! "Sırbistan’ı kurtardık"
Vucic'ten 'savaş' açıklaması! "Sırbistan’ı kurtardık"
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis bu sezonki 9. golünü attı
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis bu sezonki 9. golünü attı
Belçika'yı grip salgını vurdu! Vakalar artınca aşı ve maske uyarısı yaptılar
Belçika'yı grip salgını vurdu! Vakalar artınca aşı ve maske uyarısı yaptılar
Okan Buruk'tan flaş 'VAR' açıklaması! "Bundan sonra açıklanması şart oldu"
Okan Buruk'tan flaş 'VAR' açıklaması! "Bundan sonra açıklanması şart oldu"