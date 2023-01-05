Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını konuşmak için toplanıyor! Temel Karamollaoğlu açıkladı...

Altılı Masa bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplanıyor. "Bugün Altılı Masa’da adaylık konusu açılır" diyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz” dedi...

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Altılı Masa bugüne kadar cumhurbaşkanı adayını konuşmamıştı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, masada konuşulmadığını ancak liderler arasındaki ikili görüşmelerde isim konuşulduğunu söylemişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'da bugün adaylık konusunun açılacağını söyledi. Karamollaoğlu, Gelecek Partisi’nin ev sahipliği yapacağı Altılı Masa toplantısı öncesi Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuştu.

Aday konusu bugün mutlaka açılır

Karamollaoğlu, “Altılı Masa’da adaylık konusu açılır mı” sorusuna, “Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz” yanıtını verdi. Daha önce konunun açılmadığını ifade eden Karamollaoğlu, “Arada sırada söylenmiş olması, konuşulduğu manasına gelmez” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun şansı yüksek!

“Altılı Masa’dan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz, ‘ille de genel başkanlardan biri olsun’ demedik. Ama, ‘genel başkanlar olamaz’ da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı” diyen Karamollaoğlu, verdiği son röportajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şansının yüksek olduğu açıklamasıyla ilgili de, “anketler öyle gösteriyor” dedi.

Anketlerde önde gözüküyor

Karamollaoğlu, “Anketlerde ileri sürülen diğer arkadaşlar da Tayyip Bey'in önünde gözüküyor. Kılıçdaroğlu da önde. Fakat bu konular hiç görüşülmediği için olur mu olmaz mı tarzında değerlendirme yapmayı doğru bulmadım” diye konuştu.

İmamoğlu ve Yavaş 'zayıf' mı?

Karamollaoğlu, söz konusu açıklamasının, “Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu zayıf bulduğu” yönünde anlaşılmasına da, “Öyle de demedim. Onlar da önde gözüküyor. Ama İmamoğlu’nun görevden alınması noktasına gelirse, 'Tayyip Bey, alır görevden' o manada söyledim. O yanlış anlaşıldı belki. Öyle bir noktaya geldik ki, adalet mekanizması, onun kararları dışında karar almaya cüret edemiyor” yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, çoklu adaya sıcak bakmadığını belirtti.