Abdulkadir Selvi coştu! AK Partililer endişe etmeyin 2028'de de Erdoğan başınızda olacak

HÜRRİYET Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle ilgili yaptığı öngörüyle dikkat çekti. Selvi, "AK Partililer endişe etmeyin, 2028 seçimlerinde de Erdoğan sizin başınızda olacak" diye yazdı...

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Seçimler erkene alınmaz ise cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı tartışmaları tekrar alevlendirilirken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 seçimleri için "son kez" destek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ifadesine açıklık getirmesine dikkat çekti.

'Start' değil 'finish' için...

Selvi, Erdoğan'ın "son kez" ifadesi için “Tüm milletimizden 2023’te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. ‘Start’ değil bu ‘finish’, bunu bu şekilde başaracağız” açıklamasını yaptığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

2028 seçimlerinde de başınızda!

"AK Partililer endişe etmeyin. 2028 seçimlerinde de Erdoğan, sizin başınızda olacak. Muhalefete kalsak Erdoğan 2023’ten sonra yok ama ben 2028’de de AK Parti’nin başında olacak diyorum. Neden?

Memur ve emekli zammından EYT’liye, başörtüsü sorunundan temmuz ayında yapılacak ikinci düzeltmeye kadar, bunlar halkın gerçek sorunları. Muhalefetin gündeminde ne var? Sen mi cumhurbaşkanı olacaksın, ben mi?"

Seçimi Erdoğan kazanıyor

"Erdoğan birebir halkın sorunlarını çözüyor. Samimi bir siyaset yapıyor, muhalefet ise daha seçimi kazanmadan post kavgasına tutuşmuş vaziyette. İkbal peşinde koşuyorlar. Yapay gündemlerle uğraşıyorlar. Haliyle seçimi Erdoğan kazanıyor. 2023’te de aynı film tekrar izlenecek."